Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Bánh Đồng Tiến
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Bánh Đồng Tiến

IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan đến hệ thống máy tính phần cứng, mạng LAN.
- Cài đặt phần mềm, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính, hệ thống mạng.
- Quản lý các hệ thống server, triển khai thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan.
- Quản lý hệ thống thông tin nội bộ: Dữ liệu, email, web nội bộ, phần mềm, internet, điện thoại, hệ thống có tích hợp thiết bị
- Mua sắm, bảo quản , xử lý sự cố cho tài sản có yếu tố kỹ thuật như: máy tính, server, điện thoại, internet, camera...theo yêu cầu.
- Khắc phục sự cố phát sinh do phần mềm / thiết bị
- Phối hợp với các nhà cung cấp thiết bị, theo dõi tiến độ bảo hành, bảo trì, sửa chữa của các tài sản, máy móc thiêt bị thuộc bộ phận IT quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 23 – 40 tuổi.
- Tốt nghiệp Trung cấp ngành CNTT trở lên.
- Thành thạo trong việc lắp đặt máy vi tính, camera giám sát, hệ thống mạng.
- Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật thông tin trong công việc.
- Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên.

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Thỏa thuận Lương cứng + Các khoản hiệu quả Kinh doanh, KPI 10%, Thưởng, Lương tháng 13)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến lên PGĐ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, nghỉ Lễ theo quy định của pháp luật
Được tham gia vào các hoạt động: Du lịch hàng năm, Party, sinh nhật hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Bánh Đồng Tiến

Công ty Bánh Đồng Tiến

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 75-77- 79 Phan Đăng Lưu, P.Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

