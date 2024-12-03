Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Xuất hoá đơn bán hàng hàng ngày.

• Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

• Theo dõi công nợ phải trả

• Kiểm kho nhập xuất tồn.

• Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Nam / nữ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán, tài chính, Dược

- Anh văn giao tiếp,

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Cẩn thận. Chăm chỉ. Có tinh thần tự giác.

Tại Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ theo Luật lao động và Quy định của công ty.

- Lương Tháng 13,14, thưởng thâm niên, thưởng các dịp lễ tết..

- Hỗ trợ xe đưa rước cho nhân viên từ HCM;

- Nhà ở chung cư cho nhân viên;

- Chế độ nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi,

- Chế độ cho lao động nữ (chích ngừa ung thư cổ tử cung, sàng lọc trước sinh...)

- Có nhiều cơ hội đào tạo hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM

