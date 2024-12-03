Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
• Xuất hoá đơn bán hàng hàng ngày.
• Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
• Theo dõi công nợ phải trả
• Kiểm kho nhập xuất tồn.
• Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ chuyên môn: Nam / nữ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán, tài chính, Dược
- Anh văn giao tiếp,
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Cẩn thận. Chăm chỉ. Có tinh thần tự giác.
- Anh văn giao tiếp,
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Cẩn thận. Chăm chỉ. Có tinh thần tự giác.
Tại Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ theo Luật lao động và Quy định của công ty.
- Lương Tháng 13,14, thưởng thâm niên, thưởng các dịp lễ tết..
- Hỗ trợ xe đưa rước cho nhân viên từ HCM;
- Nhà ở chung cư cho nhân viên;
- Chế độ nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi,
- Chế độ cho lao động nữ (chích ngừa ung thư cổ tử cung, sàng lọc trước sinh...)
- Có nhiều cơ hội đào tạo hàng năm...
- Lương Tháng 13,14, thưởng thâm niên, thưởng các dịp lễ tết..
- Hỗ trợ xe đưa rước cho nhân viên từ HCM;
- Nhà ở chung cư cho nhân viên;
- Chế độ nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi,
- Chế độ cho lao động nữ (chích ngừa ung thư cổ tử cung, sàng lọc trước sinh...)
- Có nhiều cơ hội đào tạo hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
