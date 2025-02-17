Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện công tác tổng hợp, lập dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty định kỳ 3 tháng, 6 tháng và 1 năm.

- Trực tiếp giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách và lập báo cáo lãnh đạo ban;

- Kiểm tra và lập dự thảo báo cáo định kỳ và đột xuất trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

- Thực hiện các công tác chuyên môn liên quan bao gồm: thẩm tra và thẩm định dự toán, quyết toán dự án/gói thầu; thẩm định dự án đầu tư; định giá và quản lý chi phí trong xây dựng.

- Phối hợp thực hiện công tác lập hồ sơ đề xuất đầu tư/tham gia dự thầu/ thẩm định hồ sơ chào thầu và các hồ sơ khác theo sự phân công của lãnh đạo ban;

- Phối hợp, kiểm tra và theo dõi công tác triển khai công việc, nghiệm thu công việc; nghiệm thu hoàn thành với cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động thanh quyết toán, bàn giao đưa vào vận hành khai thác các dự án/gói thầu/hợp đồng và báo cáo lên lãnh đạo ban;

- Phối hợp, kiểm tra, giám sát và theo dõi hoạt động của các công ty thành viên và báo cáo lãnh đạo ban;

- Kiểm tra, phân tích các thông tin liên quan đến chuyên môn phụ trách để cung cấp cho lãnh đạo ban làm việc với các phòng/ ban Tổng công ty, các công ty thành viên, đối tác, nhà thầu....;

- Nhận diện và lập kế hoạch phòng ngừa rủi ro trong phạm vi chuyên môn và báo cáo lãnh đạo ban; Thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro theo kế hoạch được duyệt theo phân công của lãnh đạo ban

- Chịu trách nhiệm chính quản lý và lưu trữ văn bản, tài sản của ban liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách;