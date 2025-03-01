Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN ÂN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 36/30 Bình Chuẩn 36, Bình Chuẩn, Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hỗ trợ tài xế trong việc lấy hàng

Chịu trách nhiệm sắp xếp hàng hóa tại kho

Dọn dẹp vệ sinh kho

Xử lý hàng hóa tại kho

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, chịu khó

- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

- Chịu được áp lực

- Gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN ÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN ÂN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.