Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN ÂN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN ÂN PHÁT
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 36/30 Bình Chuẩn 36, Bình Chuẩn, Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Hỗ trợ tài xế trong việc lấy hàng
Chịu trách nhiệm sắp xếp hàng hóa tại kho
Dọn dẹp vệ sinh kho
Xử lý hàng hóa tại kho
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, chịu khó
- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
- Chịu được áp lực
- Gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN ÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN ÂN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
