Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 01 Đường Dân Chủ, Khu công nghiệp Vsip 2, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Lên, xuống hàng xe tải.
Nhập kho hàng hóa
Sắp xếp, theo dõi hàng xuất, nhập, tồn.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực công việc.
Có trách nhiệm trong công việc.
Biết sử dụng máy tính cơ bản.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
- Được trả lương hàng tuần vào thứ năm.
- Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc
- Hưởng đầy đủ chế độ theo qui định Nhà Nước (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)
- Cơ hội thăng tiến cho nhân viên làm việc tốt
- Thưởng lễ tết, hiệu quả kinh doanh cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
