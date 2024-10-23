Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

Nhân viên kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN Yên Mỹ 2, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tham gia vào các hoạt động xuất nhập kho hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được quản lý và lưu trữ một cách hiệu quả. Nhận, kiểm tra, phân loại, sắp xếp hàng hóa nhập kho theo đúng quy định. Chuẩn bị hàng hóa xuất kho theo đơn hàng, đảm bảo số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa đúng yêu cầu. Kiểm tra, đóng gói, dán nhãn hàng hóa xuất kho theo quy định. Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho.
Tham gia vào các hoạt động xuất nhập kho hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được quản lý và lưu trữ một cách hiệu quả.
Nhận, kiểm tra, phân loại, sắp xếp hàng hóa nhập kho theo đúng quy định.
Chuẩn bị hàng hóa xuất kho theo đơn hàng, đảm bảo số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa đúng yêu cầu.
Kiểm tra, đóng gói, dán nhãn hàng hóa xuất kho theo quy định.
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí nhân viên kho hàng, thủ kho. Nắm vững các kỹ năng quản lý kho cơ bản. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí nhân viên kho hàng, thủ kho.
Nắm vững các kỹ năng quản lý kho cơ bản.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Nghỉ lễ tết, và thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định của công ty. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được cấp phát đồng phục, tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Nghỉ lễ tết, và thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được cấp phát đồng phục, tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-9-5-11-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job223634
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GT EXPRESS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH JANG TRIM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH JANG TRIM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Hồng Hạnh
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 4 - 7 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm