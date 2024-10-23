Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Yên Mỹ 2, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tham gia vào các hoạt động xuất nhập kho hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được quản lý và lưu trữ một cách hiệu quả. Nhận, kiểm tra, phân loại, sắp xếp hàng hóa nhập kho theo đúng quy định. Chuẩn bị hàng hóa xuất kho theo đơn hàng, đảm bảo số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa đúng yêu cầu. Kiểm tra, đóng gói, dán nhãn hàng hóa xuất kho theo quy định. Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí nhân viên kho hàng, thủ kho. Nắm vững các kỹ năng quản lý kho cơ bản. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Nghỉ lễ tết, và thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định của công ty. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được cấp phát đồng phục, tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.