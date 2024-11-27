Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Young Woo Vina II làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô G4 - J3, Đường số 12, KCN Việt Hương, Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Kiểm tra số liệu đầu vào, đầu ra

Nhập số liệu kho vào hệ thống ERP để theo dõi

Đặt và nhận hàng các mặt hàng cần thiết sử dụng cho sản xuất

Các công việc khác liên quan đến kho theo sắp xếp của Quản lý xưởng

Yêu Cầu Công Việc

Có trách nhiệm trong công việc, chịu khó học hỏi

Nhanh nhẹn, có khả năng bắt nhịp công việc tốt

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm

Sử dụng tốt tin học văn phòng, nhất là Excel

Có thể tăng ca

Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp 7-8 triệu + tăng ca. Thu Nhập 10-12 triệu

Được tham gia BHXH, Công đoàn sau khi ký hợp đồng

Được thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ, sinh con......

Được cầm tay chỉ việc đào tạo các kỹ năng cơ bản trong công việc

Chế độ tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II

