Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Young Woo Vina II làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô G4
- J3, Đường số 12, KCN Việt Hương, Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra số liệu đầu vào, đầu ra
Nhập số liệu kho vào hệ thống ERP để theo dõi
Đặt và nhận hàng các mặt hàng cần thiết sử dụng cho sản xuất
Các công việc khác liên quan đến kho theo sắp xếp của Quản lý xưởng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm trong công việc, chịu khó học hỏi
Nhanh nhẹn, có khả năng bắt nhịp công việc tốt
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm
Sử dụng tốt tin học văn phòng, nhất là Excel
Có thể tăng ca
Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp 7-8 triệu + tăng ca. Thu Nhập 10-12 triệu
Được tham gia BHXH, Công đoàn sau khi ký hợp đồng
Được thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ, sinh con......
Được cầm tay chỉ việc đào tạo các kỹ năng cơ bản trong công việc
Chế độ tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
