Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 300000 - 400000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
Mức lương
300000 - 400000 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho
Chuẩn bị cho Peak Season với lượng đơn hàng “khủng” từ các gian hàng do Digiworld quản lý, công ty cần bổ sung nhân sự thời vụ:
Chuẩn bị cho Peak Season
nhân sự thời vụ:
Kiểm đếm hàng hoá phụ Tally (Giao nhận hàng hóa Cảng).
Di chuyển hàng hoá phụ Picker và Tally.
Dán tem phụ các bạn Labelling.
Hỗ trợ các công việc khác nếu cần.
Yêu Cầu Công Việc
Sức khỏe tốt, chịu áp lực cao.
Trung thực, cẩn thận.
Tự lập, tự giác và có trách nhiệm trong công việc.
Nhiệt tình, không ngại khó.
Quyền Lợi Được Hưởng
Lương theo ngày: 300.000 VNĐ/ ca 8 tiếng (9h-18h)
300.000 VNĐ/ ca 8 tiếng
Tăng ca được nhận thêm thu nhập
Tăng ca
Chính sách theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển
