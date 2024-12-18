Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 300000 - 400000 Triệu

Mức lương 300000 - 400000 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 300000 - 400000 Triệu

Chuẩn bị cho Peak Season với lượng đơn hàng “khủng” từ các gian hàng do Digiworld quản lý, công ty cần bổ sung nhân sự thời vụ:

Kiểm đếm hàng hoá phụ Tally (Giao nhận hàng hóa Cảng).

Di chuyển hàng hoá phụ Picker và Tally.

Dán tem phụ các bạn Labelling.

Hỗ trợ các công việc khác nếu cần.

Với Mức Lương 300000 - 400000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, chịu áp lực cao.

Trung thực, cẩn thận.

Tự lập, tự giác và có trách nhiệm trong công việc.

Nhiệt tình, không ngại khó.

Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo ngày: 300.000 VNĐ/ ca 8 tiếng (9h-18h)

Tăng ca được nhận thêm thu nhập

Chính sách theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

