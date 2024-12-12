Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: TTC Đặng Huỳnh, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Soạn hàng và đóng gói hàng theo đơn yêu cầu, chính xác theo đơn hàng, đảm bảo quy cách đóng gói;
Sắp xếp hàng hóa tại kho gọn gàng, khoa học theo yêu cầu từ công ty;
Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa;
Làm việc chặt chẽ, cẩn thận với đơn vị vận chuyển;
Bốc dỡ hàng hóa theo yêu cầu;
Kiểm tra, xử lý các đơn hàng hoàn trả ngay khi nhận;
Tiếp nhận, kiểm tra các đơn hàng bảo hành trong ngày;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty và Leader kho.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên không lộ hình xăm, sức khỏe tốt, ưu tiên nam;
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, biết sử dụng máy tính là điểm cộng;
Ưu tiên có kinh nghiệm trong đóng gói hàng Thương mại điện tử;
Nhanh nhẹn, chủ động, học hỏi nhanh;
Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc;
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, biết sử dụng máy tính là điểm cộng;
Ưu tiên có kinh nghiệm trong đóng gói hàng Thương mại điện tử;
Nhanh nhẹn, chủ động, học hỏi nhanh;
Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc;
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13;
Đầy đủ quyền lợi theo quy định như BHXH, phép năm, ...;
Quà lễ tết, trung thu, tiền mừng sinh nhật;
Tất niên, team building.
Đầy đủ quyền lợi theo quy định như BHXH, phép năm, ...;
Quà lễ tết, trung thu, tiền mừng sinh nhật;
Tất niên, team building.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI