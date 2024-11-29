Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một ...và 1 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Xuất nhập hàng hóa (Sữa bắp nếp, sữa hạt sen, trà sữa....)

- Theo dõi xuất, nhập, tồn hàng hoá.

- Nhận đơn hàng, nhập chứng từ và xuất hàng theo đơn.

- Theo dõi công nợ, thu chi tại cửa hàng và nộp quỹ.

- Lập báo cáo bán hàng, báo cáo tồn kho, báo cáo tồn quỹ.

- Quản lý, bảo quản hàng hoá, tài sản tại cửa hàng.

- Giờ hành chính: 07:00 - 16:30, có tăng ca 1h/ ngày. Nghỉ 1 ngày/ tuần không cố định (được đăng ký lịch nghỉ.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 18 - 35 tuổi

- Trung thực, chịu khó, chăm chỉ.

- Có kinh nghiệm làm kho, thu ngân; hoặc tốt nghiệp trung cấp nghề Kế toán trở lên.

- Vi tính và Excel cơ bản.

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:

Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;

- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;

- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;

- Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;

- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;

- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.