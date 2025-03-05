Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 252/18D Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý và sắp xếp hàng hóa, tài liệu, thiết bị giáo dục trong kho
Kiểm kê và cập nhật số lượng hàng hóa, tài liệu trong kho theo định kỳ
Nhận và kiểm tra hàng hóa, tài liệu mới nhập kho
Chuẩn bị và đóng gói hàng hóa, tài liệu để xuất kho theo yêu cầu
Duy trì kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn
Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc vận chuyển và bố trí thiết bị, tài liệu giáo dục khi cần thiết
Báo cáo tình trạng kho và đề xuất cải tiến quy trình quản lý kho nếu cần

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc thể lực
Kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các bộ phận khác
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ tết, sinh nhật,...
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực giáo dục
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM

Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 138C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

