Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM
- Hồ Chí Minh: 252/18D Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Quản lý và sắp xếp hàng hóa, tài liệu, thiết bị giáo dục trong kho
Kiểm kê và cập nhật số lượng hàng hóa, tài liệu trong kho theo định kỳ
Nhận và kiểm tra hàng hóa, tài liệu mới nhập kho
Chuẩn bị và đóng gói hàng hóa, tài liệu để xuất kho theo yêu cầu
Duy trì kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn
Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc vận chuyển và bố trí thiết bị, tài liệu giáo dục khi cần thiết
Báo cáo tình trạng kho và đề xuất cải tiến quy trình quản lý kho nếu cần
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các bộ phận khác
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ tết, sinh nhật,...
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực giáo dục
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
