Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 252/18D Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý và sắp xếp hàng hóa, tài liệu, thiết bị giáo dục trong kho

Kiểm kê và cập nhật số lượng hàng hóa, tài liệu trong kho theo định kỳ

Nhận và kiểm tra hàng hóa, tài liệu mới nhập kho

Chuẩn bị và đóng gói hàng hóa, tài liệu để xuất kho theo yêu cầu

Duy trì kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn

Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc vận chuyển và bố trí thiết bị, tài liệu giáo dục khi cần thiết

Báo cáo tình trạng kho và đề xuất cải tiến quy trình quản lý kho nếu cần

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc thể lực

Kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các bộ phận khác

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ tết, sinh nhật,...

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực giáo dục

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM

