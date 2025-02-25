Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT The Manor, đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Tổ chức sắp xếp và điều phối hàng hóa trong kho

- Đảm bảo các yêu cầu về nhập – xuất hàng tại các kho đúng hạn và hợp lý, tuân thủ nguyên tắc, quy trình, quy định

- Lái xe phục vụ công tác. Tần suất khoảng 1 tuần/lần.

- Thực hiện các công việc được phân công khác.

-Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – sáng thứ 7 hàng tuần

- Địa điểm làm việc: KĐT The Manor Nguyễn Xiển – Hà Nội

- Giới tính: Nam

- Năng động, nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc

- Có bằng lái xe hạng B2.

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9 - 10 tr + phụ cấp ăn trưa

-Được hưởng đóng BHXH theo quy định của Nhà nước

- Thưởng tháng lương 13, thưởng thâm niên công tác

- Nghỉ phép hàng tháng, thưởng phép thâm niên

- Thưởng lễ tết, sinh nhật

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.