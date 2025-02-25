Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT The Manor, đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Tổ chức sắp xếp và điều phối hàng hóa trong kho
- Đảm bảo các yêu cầu về nhập – xuất hàng tại các kho đúng hạn và hợp lý, tuân thủ nguyên tắc, quy trình, quy định
- Lái xe phục vụ công tác. Tần suất khoảng 1 tuần/lần.
- Thực hiện các công việc được phân công khác.
-Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – sáng thứ 7 hàng tuần
-Thời gian làm việc:
- Địa điểm làm việc: KĐT The Manor Nguyễn Xiển – Hà Nội
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Năng động, nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc
- Có bằng lái xe hạng B2.
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 9 - 10 tr + phụ cấp ăn trưa
Thu nhập
-Được hưởng đóng BHXH theo quy định của Nhà nước
- Thưởng tháng lương 13, thưởng thâm niên công tác
- Nghỉ phép hàng tháng, thưởng phép thâm niên
- Thưởng lễ tết, sinh nhật
- Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
