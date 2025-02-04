Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 103 Nguyễn Mậu Tài, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Kiểm tra và đóng gói hàng hóa theo các đơn hàng có sẵn trên các nền tảng thương mại điện tử và fanpage
Vệ sinh hàng hóa, kệ, quầy...tại cửa hàng
Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên tại vị trí kho
2. Kỹ năng: Nhanh nhẹn, tháo vát, thật thà
3. Yêu cầu: Nam, làm được fulltime
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ khác:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
