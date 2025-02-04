Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Kiểm tra và đóng gói hàng hóa theo các đơn hàng có sẵn trên các nền tảng thương mại điện tử và fanpage

Vệ sinh hàng hóa, kệ, quầy...tại cửa hàng

Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý