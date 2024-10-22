Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 57 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Q2, Tp HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản nghỉ dưỡng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản nghỉ dưỡng hoặc bất động sản cao cấp.

- Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

- Cập nhật kiến thức về sản phẩm để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

- Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty

- Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh

- Thời gian làm việc: T2 - sáng T7 ( từ 8h-12h , 13h30 - 17h30)

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 22 -45 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ du lịch, khách sạn... Hoặc sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, bất động sản các trường: KTQD, thương mai, ngoại thương, ngân hàng, tài chính...

- Đam mê kinh doanh bất động sản, mong muốn phát triển bản thân và đem đến mức thu nhập đột biến.

- Mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo về kĩ năng tư vấn tài chính, bất động sản ...Có hoài bão, đam mê, muốn thử thách mình với công việc áp lực cao

- Năng động, có hoài bão, dám thử thách khả năng phát triển của bản thân

- Thân thiện, hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn từ 20 - 30 triệu trở lên: lương cứng từ 4 triệu đến 10 triệu + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng doanh thu

- Được khám sức khỏe định kỳ; được hưởng chế độ nghỉ dưỡng, du lịch hàng năm cho các nhân và gia đình.

- Được hòa vào văn hóa" Ăn chơi nhảy múa" của "Gia đình Cen" sau những giờ làm việc căng thẳng để kết nối mọi người gần với nhau hơn.

- Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty.

- Thưởng dành cho các cá nhân, tập thể kinh doanh xuất sắc được xét 06 tháng 1 lần.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Đặc biệt khi vào CENGROUP nhân viên sẽ được tham gia các khóa huấn luyện của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, với các khóa cụ thể:

1. Đào tạo Hội nhập Cengroup

2. Thị trường BĐS

3. Tài chính trong BĐS

4. Phong thủy – Kiên thức xây dựng – Thiết Kế

5. Pháp luật BĐS

6. Tư duy thành công

7. Tác phong chuyên nghiệp chuẩn Cen

8. Quy trình bán BĐS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin