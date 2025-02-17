Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1. Quyền hạn – Thưởng tháng, quý + Thưởng nóng từng đợt bán hàng = > THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN – Thưởng tết đầy đủ. – Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN – Được đào tạo chuyên sâu và thường xuyên trong lĩnh vực bán hàng, marketing – Cơ hội phát triển chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao – Và nhiều chính sách hỗ trợ khác cho nhân viên (hỗ trợ mua nhà với chính sách ưu đãi, ...). 2. Các hoạt động tập thể

- Tham gia các sự kiện, hội họp đúng giờ, chuyên nghiệp.

- Tham gia các chương trình đào t, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm & tư vấn sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dự án của công ty đang triển khai
-Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng ,tạo mối quan hệ với khách hàng
-Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến Hợp đồng, thanh toán và các vấn đề phát sinh
- Lên kế hoạch làm việc cho cá nhân và đóng góp ý kiến cho đội nhóm, công ty
2. Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tiềm năng
- Chăm sóc khánh hàng tiềm năng và tư vấn phù hợp
- Giải đáp thắc mắc khách hàng về những thông tin liên quan đến sản phẩm
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Văn phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ/Nam
- Độ tuổi: 18 - 35 tuổi
- Trình độ tối thiểu: 12/12
- Tối thiểu 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực bất động sản hoặc nghành nghề kinh doanh khác
- Biết sử dụng các ứng dụng cơ bản trên máy tính.
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Trung thực
- Chịu áp lực cao
- Sáng tạo, linh hoạt
- Tinh thần trách nhiệm / tâm huyết
- Tác phong nhanh nhẹn, chỉnh chu, gọn gàng, ham học hỏi
- Bảo mật thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 5.5 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 37 đường 29 Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

