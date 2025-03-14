Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 195/6 Đường D1, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua, bán, đầu tư bất động sản.
Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng.
Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng, chính sách pháp lý liên quan đến bất động sản.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai chiến lược kinh doanh, quảng bá sản phẩm.
Tham gia các sự kiện bán hàng, hội thảo, training về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh.
Báo cáo công việc định kỳ cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22-32 tuổi
Có phương tiện di chuyển cá nhân.
Có laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sales, tư vấn khách hàng.
Có đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực bất động sản.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Có tinh thần cầu tiến, chịu khó, kiên trì và không ngại thử thách.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, mạng xã hội là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 đồng (Thực nhận) + Hoa Hồng + Thưởng
8.000.000
Chính sách và phúc lợi:
Hỗ trợ Marketing, hỗ trợ data khách hàng
Thưởng dự án
Thưởng thành tích
Lương tháng 13
Hỗ trợ đào tạo, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 195/6 Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), phường 25, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san-thu-nhap-50-100-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job335373
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Hải Phòng Thanh Hóa Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 20/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu
Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 200 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 11/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Hạn nộp: 15/07/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AN GIA GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản AN GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
AN GIA GROUP
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Hải Phòng Thanh Hóa Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 20/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu
Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 200 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 11/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Hạn nộp: 15/07/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AN GIA GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản AN GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
AN GIA GROUP
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÀI GÒN INVESTMENT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 MIỀN NAM
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
20 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK
20 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN COLIV HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN COLIV HOME
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản AN GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu AN GIA GROUP
80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
50 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm