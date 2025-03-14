Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 195/6 Đường D1, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua, bán, đầu tư bất động sản.

Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng.

Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng, chính sách pháp lý liên quan đến bất động sản.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai chiến lược kinh doanh, quảng bá sản phẩm.

Tham gia các sự kiện bán hàng, hội thảo, training về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh.

Báo cáo công việc định kỳ cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22-32 tuổi

Có phương tiện di chuyển cá nhân.

Có laptop cá nhân

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sales, tư vấn khách hàng.

Có đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực bất động sản.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Có tinh thần cầu tiến, chịu khó, kiên trì và không ngại thử thách.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, mạng xã hội là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 đồng (Thực nhận) + Hoa Hồng + Thưởng

8.000.000

Chính sách và phúc lợi:

Hỗ trợ Marketing, hỗ trợ data khách hàng

Thưởng dự án

Thưởng thành tích

Lương tháng 13

Hỗ trợ đào tạo, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA HƯNG LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin