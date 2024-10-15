Tuyển IT phần mềm Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FLC Số 265 Cầu Giấy, Đường Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

– Chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh, banner, nội dung hình ảnh cho các nền tảng.
– Chụp ảnh sản phẩm, hình ảnh cá nhân.
– Nắm bắt các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực sản xuất video, cắt ghép, thêm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và text cho video phù hợp với từng nền tảng.
– Phối hợp với team để đảm bảo tính đồng bộ về nhận diện thương hiệu trong hình ảnh và video,
– Quản lý dữ liệu: Xuất và quản lý các file video, hình ảnh và tài liệu, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho dữ liệu.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: – Ứng viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên. – Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Marketing,... – Ưu tiên các ứng viên Nam. Kinh nghiệm: – Ứng viên có tối thiểu từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kiến thức/ Kỹ năng: – Thành thạo các phần mềm thiết kế (Photoshop, Illustrator, Canva). – Kỹ năng chỉnh sửa video cơ bản (Premiere, CapCut) – Tư duy hình ảnh sáng tạo, thẩm mỹ cao. – Nắm bắt các xu hướng thiết kế và chỉnh sửa video mới nhất. Thái độ/Tính cách: – Không ứng dụng những chuyên môn ngắn hạn không có lợi cho khách hàng trong dài hạn. – Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc. – Chủ động, trách nhiệm trong công việc.
Học vấn: – Ứng viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên. – Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Marketing,... – Ưu tiên các ứng viên Nam.
Học vấn:
Kinh nghiệm: – Ứng viên có tối thiểu từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kinh nghiệm:
01 năm kinh nghiệm
Kiến thức/ Kỹ năng: – Thành thạo các phần mềm thiết kế (Photoshop, Illustrator, Canva). – Kỹ năng chỉnh sửa video cơ bản (Premiere, CapCut) – Tư duy hình ảnh sáng tạo, thẩm mỹ cao. – Nắm bắt các xu hướng thiết kế và chỉnh sửa video mới nhất.
Kiến thức/ Kỹ năng:
Thái độ/Tính cách: – Không ứng dụng những chuyên môn ngắn hạn không có lợi cho khách hàng trong dài hạn. – Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc. – Chủ động, trách nhiệm trong công việc.
Thái độ/Tính cách:

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: – Lương cứng: 12.000.000 – 17.000.000 VNĐ/tháng. (deal theo năng lực) – Thu nhập bao gồm: Lương + Thưởng KPI. – Thử việc 02 tháng, nhận 85% lương. Các thông tin khác: – Được cung cấp thiết bị làm việc. – Du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty. – Chế độ nhân sự đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN theo quy định). – Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn bên ngoài và hỗ trợ học phí từ công ty.
Thu nhập: – Lương cứng: 12.000.000 – 17.000.000 VNĐ/tháng. (deal theo năng lực) – Thu nhập bao gồm: Lương + Thưởng KPI. – Thử việc 02 tháng, nhận 85% lương.
Thu nhập:
12.000.000 – 17.000.000 VNĐ/tháng. (deal theo năng lực)
Lương + Thưởng KPI.
Các thông tin khác: – Được cung cấp thiết bị làm việc. – Du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty. – Chế độ nhân sự đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN theo quy định). – Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn bên ngoài và hỗ trợ học phí từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 81C, Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

