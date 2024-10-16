Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô đất A2CN4 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

+ Tìm kiếm, đánh giá sản phẩm, lựa chọn Nhà cung cấp có khả năng cung ứng sản phẩm cho dự án.

+ Lên kế hoạch hoặc thực hiện theo kế hoạch cung cấp vật tư hoặc đặt hàng của dự án phụ trách

+ Nghiên cứu giá cả, chất lượng hàng hoá, vật tư của nhà cung cấp theo yêu cầu đề xuất và theo dõi tiến độ giao nhận hàng hoá, thiết bị, vật tư xây dựng

+ Thực hiện báo cáo về nguyên vật liệu trong phạm vi đảm nhận khi có yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm mua sắm máy móc thiết bị từ 3 năm trở lên.

+ Tốt nghiệp Đại học khối ngành kỹ thuật là lợi thế.

+ Có kỹ năng thương lượng đàm phán tốt bằng tiếng anh, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực.

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng tháng lương T13, T14 theo chính sách của Công ty

+ Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...)

+ BH chăm sóc sức khỏe hàng năm.

+ Du lịch, khám sức khỏe...

+ Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...

+ Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty

+ Môi trường làm việc vui vẻ

+ Cơ hội thăng tiến, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.