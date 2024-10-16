Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô đất A2CN4 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

+ Tìm kiếm, đánh giá sản phẩm, lựa chọn Nhà cung cấp có khả năng cung ứng sản phẩm cho dự án.
+ Lên kế hoạch hoặc thực hiện theo kế hoạch cung cấp vật tư hoặc đặt hàng của dự án phụ trách
+ Nghiên cứu giá cả, chất lượng hàng hoá, vật tư của nhà cung cấp theo yêu cầu đề xuất và theo dõi tiến độ giao nhận hàng hoá, thiết bị, vật tư xây dựng
+ Thực hiện báo cáo về nguyên vật liệu trong phạm vi đảm nhận khi có yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm mua sắm máy móc thiết bị từ 3 năm trở lên.
+ Tốt nghiệp Đại học khối ngành kỹ thuật là lợi thế.
+ Có kỹ năng thương lượng đàm phán tốt bằng tiếng anh, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực.

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng tháng lương T13, T14 theo chính sách của Công ty
+ Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...)
+ BH chăm sóc sức khỏe hàng năm.
+ Du lịch, khám sức khỏe...
+ Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...
+ Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty
+ Môi trường làm việc vui vẻ
+ Cơ hội thăng tiến, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất A2 CN2, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

