Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
- Hà Nội: Lô đất A2CN4 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
+ Tìm kiếm, đánh giá sản phẩm, lựa chọn Nhà cung cấp có khả năng cung ứng sản phẩm cho dự án.
+ Lên kế hoạch hoặc thực hiện theo kế hoạch cung cấp vật tư hoặc đặt hàng của dự án phụ trách
+ Nghiên cứu giá cả, chất lượng hàng hoá, vật tư của nhà cung cấp theo yêu cầu đề xuất và theo dõi tiến độ giao nhận hàng hoá, thiết bị, vật tư xây dựng
+ Thực hiện báo cáo về nguyên vật liệu trong phạm vi đảm nhận khi có yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp Đại học khối ngành kỹ thuật là lợi thế.
+ Có kỹ năng thương lượng đàm phán tốt bằng tiếng anh, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực.
Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...)
+ BH chăm sóc sức khỏe hàng năm.
+ Du lịch, khám sức khỏe...
+ Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...
+ Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty
+ Môi trường làm việc vui vẻ
+ Cơ hội thăng tiến, học hỏi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI