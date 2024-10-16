Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Sumitomo số 49 ngõ 36 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Lập kế hoạch và quản trị:
- Lập kế hoạch và dự báo về doanh thu và tiếp thị
- Lập kế hoạch hành động nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu
- Làm việc cùng BP nhân sự để xây dựng định biên nhân sự hàng năm
- Kiểm tra các báo cáo của nhân sự bộ phận thường xuyên để đảm bảo mục tiêu của bộ phận và mục tiêu của mỗi nhân viên được thực hiện chính xác.
2. Công tác Marketing:
- Phối hợp cùng bộ phận Marketing xây dựng và triển khai kế hoạch marketing trong BP đạt hiệu quả, nâng cao hình ảnh tòa nhà trong cộng đồng.
- Chủ động, tích cực quan hệ đối tác và xây dựng kế hoạch mở rộng khách hàng từ nhiều kênh khác nhau
- Giao lưu với các cá nhân bên ngoài tòa nhà như: Các đối thủ cạnh tranh, các đơn vị agent tìm kiếm khách hàng cho công ty
- Đề xuất với Giám đốc những loại hình quảng cáo hiệu quả nhất cho tòa nhà bằng cách phân tích hiệu quả thị trường của các chiến dịch quảng cáo trước đó và tư vấn với các Trưởng phòng
- Kiểm tra những quảng cáo nội bộ để tạo hiệu ứng tốt và đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn thương hiệu
- Giám sát việc phát triển các chiến lược tiếp thị mới
3. Công tác Sale:
- Sử dụng các phương thức khác nhau nhằm duy trì và tăng doanh số, bao gồm: quảng cáo, khuyến mại, bán trực tiếp, phương tiện thông tin đại chúng, quan hệ công chúng, những dự án bán hàng đặc biệt, v.v
- Lập và thực hiện những chương trình để đạt được lợi nhuận cao hơn.
- Quản lý việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nữ
- Bằng cấp tối thiểu: Đại học hoặc liên quan.
- Kinh nghiệm tối thiểu: 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Kỹ năng cần có: Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, giao tiếp thuyết phục tốt, giải quyết vấn đề, quản lý lãnh đạo.
- Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 triệu – 20 triệu/tháng (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) + thưởng doanh thu, thu nhập lên đến 30 triệu
- Mức đóng BHXH: Theo quy định
- Thưởng Lễ tết, tháng lương thứ 13; thưởng chung theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUMITOMO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ Điện Máy, Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

