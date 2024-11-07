Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện tư vấn, hỗ trợ KH qua Hotline và Chat theo tiêu chuẩn của công ty trên các kênh: Caresoft, Telegram, Zalo...

- Tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mãi, giảm giá dành cho khách hàng

- Xử lý đơn hàng có liên quan (Hỗ trợ lên đơn đặt hàng, hủy đơn hàng, hoàn tiền hoặc đổi hàng cho khách hàng)

- Xử lý các vấn đề về sản phẩm hoặc dịch vụ, giải pháp thông qua việc làm rõ các khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về ngành hàng Laptop, phần cứng, phần mềm là 1 lợi thế. Chưa có kiến thức sẽ được đào tạo

Có kinh nghiệm trực page là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng qua điện thoại, xử lý tình huống

Chủ động, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu thị

Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng

Làm việc 6 ngày/tuần theo ca linh hoạt 8h30-18h30 hoặc 13h30-23h45

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: lương cứng + thưởng doanh thu

Thưởng các ngày lễ, Tết

Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm

Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc

Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin