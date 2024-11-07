Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện tư vấn, hỗ trợ KH qua Hotline và Chat theo tiêu chuẩn của công ty trên các kênh: Caresoft, Telegram, Zalo...
- Tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mãi, giảm giá dành cho khách hàng
- Xử lý đơn hàng có liên quan (Hỗ trợ lên đơn đặt hàng, hủy đơn hàng, hoàn tiền hoặc đổi hàng cho khách hàng)
- Xử lý các vấn đề về sản phẩm hoặc dịch vụ, giải pháp thông qua việc làm rõ các khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về ngành hàng Laptop, phần cứng, phần mềm là 1 lợi thế. Chưa có kiến thức sẽ được đào tạo
Có kinh nghiệm trực page là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng qua điện thoại, xử lý tình huống
Chủ động, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu thị
Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng
Làm việc 6 ngày/tuần theo ca linh hoạt 8h30-18h30 hoặc 13h30-23h45

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: lương cứng + thưởng doanh thu
Thưởng các ngày lễ, Tết
Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm
Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc
Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

