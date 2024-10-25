Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- Tiền Giang

- Long An

- Đồng Tháp ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Phụ trách bán hàng và phát triển doanh số theo các tuyến và địa bàn được giao.
- Theo dõi quá trình đặt hàng – giao hàng – thu hồi công nợ theo chính sách Công ty.
- Chăm sóc khách hàng cũ và khai thác nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.
- Quản trị điều phối hàng hóa trong vùng phụ trách
- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện những chương trình Marketing phù hợp với từng khu vực/địa bàn.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm mới của Công ty.
- Xây dựng củng cố mối quan hệ với cơ quan chức năng hệ thống phân phối trong vùng
- Lập kế hoạch công việc và báo cáo kết quả theo quy định công ty.
- Địa điểm làm việc: Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Bến tre, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, ...

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ độ tuổi 22-35;
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông nghiệp hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: quản trị kinh doanh, marketing,...
- Không yêu cầu kinh nghiệm, vào công ty sẽ được đào tạo.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale chuyên ngành nông nghiệp. Biết kỹ thuật trên cây sầu riêng là một lợi thế.
- Có thể đi công tác tỉnh
- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, khéo léo, có khả năng thuyết phục khách hàng.
- Sức khỏe tốt, chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh;
- Trung thực, nhiệt tình, hoà đồng ,có tinh thần trách nhiệm;
- Có kỹ năng làm việc nhóm và quản trị mối quan hệ. Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bình quân tháng 10 - 20 triệu đồng
- Tham gia Bảo hiểm theo quy định
- Hỗ trợ công tác phí (tiền ăn, nhà nghỉ, lưu trú, xăng xe, bảo dưỡng xe định kỳ, chi phí tiếp khách)
- Thưởng doanh số tháng theo TOP RANK, Thưởng doanh số cuối năm.
- Quà tết
- Du lịch nhân viên: 1 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sabay Building, Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

