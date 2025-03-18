Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Etinco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Citylight 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kinh doanh sản phẩm trong ngành Thiết bị điện

Kinh doanh sản phẩm trong ngành Thiết bị điện

Xây dựng kế hoạch để đạt được doanh số được giao.

Tư vấn, báo giá sản phẩm cho từng khách hàng.

Thực hiện đàm phán hợp đồng, ký kết, theo dõi, quản lý thực hiện hợp đồng với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Nam, Nữ trong độ tuổi từ 25 đến 40, tốt nghiệp Cao đẳng Yêu thích kinh doanh

Kinh nghiệm từ 1-2 năm bán hàng B2B trong lĩnh vực công nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị điện

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng tư vấn, bán hàng, thuyết phục và đàm phán thương mại.

Sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình, đam mê công việc bán hàng kỹ thuật và chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực + hoa hồng doanh số (Tổng thu nhập Upto 20-80tr).

Thời gian làm việc: 8h- 12h và 13h- 17h, từ thứ 2- thứ 6, thứ 7 làm buổi sáng.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Data khách hàng có sẵn, được đào tạo kỹ càng về kỹ năng kinh doanh, học hỏi về sản phẩm,

Phúc lợi: Chính sách phúc lợi xã hội hoàn hảo, đúng quy định của pháp luật, du lịch hàng năm, lương tháng 13, phép năm, quà các dịp lễ tết, trung thu, hiếu hỉ, sinh nhật; Cấp xe riêng khi đi công tác & công tác phí đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển

