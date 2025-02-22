Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 triệu/người, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Phát triển tệp khách hàng cá nhân tự tìm kiếm bán sản phẩm xe máy điện, pin xe máy và phụ tùng xe máy điện (nếu có)

Đảm bảo việc đi thị trường, tự tìm kiếm khách hàng kết nối online , kết nối khách hàng có nhu cầu mua xe máy điện, có thể B2B, B2C, Khách đại lý hoặc các kênh bán hàng khác đem về doanh số cho công ty

Có khả năng tìm nguồn, tạo nguồn khách hàng chủ động có thể mạnh 1 trong 3 kênh khách cá nhân, khách doanh nghiệp, khách đại lý

Xe máy điện của Selex là dòng xe có thể tích hợp thùng lạnh, thùng chở hàng ở phía sau, 1 chiếc xe có 2 công năng, vừa có thể chở hàng, vừa có thể chở người, tối ưu có các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực giao vận muốn mua xe để vận chuyển. Xe chạy được quãng đường 150km, có thể đổi pin tự động tại các trạm đổi pin không cần sạc, tệp khách hàng chính công ty đã bán: tài xế trong lĩnh vực giao vận như tài xế hãng Grab, Be, Gojek, các doanh nghiệp vận chuyển giao hàngnhư Lazada, Viettet Post.v.v.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing... và các ngành có liên quan

Có từ 01 năm kinh nghiệm kinh doanh, phát triển khách hàng, yêu cầu có kinh nghiệm phát triển thị trường trực tiếp

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt

Chăm chỉ, chịu khó, có năng lực triển khai công việc và khả năng chịu áp lực công việc

Có tư duy nhạy bén về kinh doanh, kỹ năng chuyển đổi khách hàng

Trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong công việc

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 25 triệu VND

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

