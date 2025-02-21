Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tết dương lịch, âm lịch, 30/4, 2/9..., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, đại lý, cửa hàng nội thất về sản phẩm: Nano, lam sóng, sàn nhựa, tấm ốp ….
Lên kế hoạch bán hàng và phát triển hệ thống Đại Lý, Phân Phối.
Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Chăm sóc khách hàng cũ của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp tốt và có khả năng đàm phán, thương lượng với khách hàng
Có khả năng quản lý thời gian và quản lý công việc hiệu quả
Xác định mục tiêu cá nhân, hết lòng vì mục tiêu
Luôn sẵn sàng học hỏi và lắng nghe những phản hồi để hoàn thiện bản thân
Chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến trong công việc
Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo
Ưu tiên những ứng viên từng làm lĩnh vực sales nội thất, xây dựng,..
Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
