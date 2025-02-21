Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tết dương lịch, âm lịch, 30/4, 2/9..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, đại lý, cửa hàng nội thất về sản phẩm: Nano, lam sóng, sàn nhựa, tấm ốp ….

Lên kế hoạch bán hàng và phát triển hệ thống Đại Lý, Phân Phối.

Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Chăm sóc khách hàng cũ của công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp tốt và có khả năng đàm phán, thương lượng với khách hàng

Có khả năng quản lý thời gian và quản lý công việc hiệu quả

Xác định mục tiêu cá nhân, hết lòng vì mục tiêu

Luôn sẵn sàng học hỏi và lắng nghe những phản hồi để hoàn thiện bản thân

Chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến trong công việc

Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo

Ưu tiên những ứng viên từng làm lĩnh vực sales nội thất, xây dựng,..

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

