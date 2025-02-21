Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tết dương lịch, âm lịch, 30/4, 2/9..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, đại lý, cửa hàng nội thất về sản phẩm: Nano, lam sóng, sàn nhựa, tấm ốp ….
Lên kế hoạch bán hàng và phát triển hệ thống Đại Lý, Phân Phối.
Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Chăm sóc khách hàng cũ của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp tốt và có khả năng đàm phán, thương lượng với khách hàng
Có khả năng quản lý thời gian và quản lý công việc hiệu quả
Xác định mục tiêu cá nhân, hết lòng vì mục tiêu
Luôn sẵn sàng học hỏi và lắng nghe những phản hồi để hoàn thiện bản thân
Chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến trong công việc
Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo
Ưu tiên những ứng viên từng làm lĩnh vực sales nội thất, xây dựng,..

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Công Ty TNHH Tập Đoàn SGS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 11 khu phố 4, đường TTN 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job315408
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 700 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM
200 - 700 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DKT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DKT VIỆT NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ SANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT NHÀ SANG
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DAP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DAP
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn giải pháp xây dựng Nevo Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 60 Triệu Công ty TNHH Tư vấn giải pháp xây dựng Nevo Miền Bắc
15 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG BLUE VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình Hải Vân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP VEGAS VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THANH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THANH DƯƠNG
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Uni Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Uni Việt
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KIM PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KIM PHÁT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LAKESIDE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SHINY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SHINY VIỆT NAM
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm