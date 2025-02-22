Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng 10 - 15 triệu và hoa hồng theo doanh số. Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Được mua BHSK và khám SK tổng quát hàng năm theo chế độ thâm niên. Cơ hội đào tạo, thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Hỗ trợ xăng xe, điện thoại, tham gia du lịch, team building hàng năm., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Bạn đam mê kinh doanh và mong muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục? Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi để cùng mang đến những giải pháp đào tạo chất lượng!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Tư vấn sản phẩm/dịch vụ giáo dục, chăm sóc khách hàng theo quy trình chuyên nghiệp.

Phối hợp với các phòng ban triển khai đơn hàng, hợp đồng.

Cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống CRM, báo cáo kết quả định kỳ.

Tham gia các hoạt động marketing và phát triển thị trường.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin