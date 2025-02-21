Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới.

- Thu thập, phân tích, nghiên cứu thị trường, các thương hiệu và nhà cung cấp cùng ngành.

- Cập nhật thông tin về thị trường và phân khúc sản phẩm cho phù hợp với khách hàng tiềm năng.

- Làm báo giá, gặp khách hàng và thương thảo với khách hàng.

- Lập kế hoạch và chỉ tiêu doanh số để có chiến lược phù hợp thực hiện đạt doanh số tối đa.

- Lập kế hoặc và triển khai các sự hiện bán hàng khuyến mãi cùng đội nhóm công ty.

- Phát triển các hoạt động kinh doanh và quảng bá cho sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên , ngành thực phẩm.

-Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm sales kênh siêu thị

-Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó

-Thời gian làm việc: 8h/ngày, 08:00- 17:00, từ thứ 2 - thứ 6; 08:00 - 12:00 thứ 7

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

