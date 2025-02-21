Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: team building, lễ, tết, sinh nhật...

- Công việc ổn định, môi trường có nhiều cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài với công ty, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng mua laptop/PC và sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của công ty tại cửa hàng hoặc mua hàng online (theo data khách hàng có sẵn)
- Cập nhật thông tin mới về hàng hóa, sản phẩm
- Tìm kiếm thêm khách hàng mới
- Chăm sóc lại khách hàng cũ
- Giải quyết các vấn đề phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy
- Sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng
- Kiểm tra hàng tồn kho, bảo quản hàng hóa.
- Theo dõi và thu hồi công nợ.
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện các hợp đồng bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hóa đơn.
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 20 tuổi đến 30 tuổi
- Ứng viên biết về laptop/PC hoặc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (là lợi thế)
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 249 Bạch Đằng, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

