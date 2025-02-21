Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thu nhập Lương + Thưởng theo hiệu quả doanh số Phụ cấp tiền xăng + điện thoại Có tham gia BHXH đầy đủ. Thưởng tết lương tháng 13 theo quy định NN., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc như một quản lý khu vực được phân công.
Nhận chỉ tiêu từ trưởng phòng và triển khai việc bán hàng.
Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường.
Đàm phán thương thảo hợp hợp đồng với khách hàng.
Quản lý, theo dõi các đơn hàng, phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.
Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng
Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi cho phép
Lập kế hoạch công tác, báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu của trưởng phòng
Làm việc tại:
107 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng.
Kỹ năng thuyết phục và đàm phán
Am hiểu địa bàn thành phố, có xe máy để đi thị trường.
Có laptop.

Tại Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành

Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4/130E Láng Le Bàu Cò, Ấp 1, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

