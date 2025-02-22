Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 - 3tr/ bé • Môi trường làm việc được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị, thư viện, nhà ăn, chăm sóc sức khỏe, có tủ lạnh, nước uống đầy đủ., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

NHÂN VIÊN KINH DOANH

(Thiết bị văn phòng – Máy tính & linh kiện – Thiết bị an ninh)

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách hàng.

Thực hiện các giao dịch, báo giá và phản hồi thông tin cho khách hàng.

Phụ trách báo giá, thương lượng và ký hợp đồng.

Lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại nơi làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing.

Năng động, tự tin, có khả năng phân tích công việc.

Ngoại hình ưa nhìn.

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (3 - 6 tháng, tùy theo năng lực).

Tại CÔNG TY TNHH SMYOU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMYOU

