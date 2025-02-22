Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SMYOU
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH SMYOU

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SMYOU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1

- 3tr/ bé • Môi trường làm việc được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị, thư viện, nhà ăn, chăm sóc sức khỏe, có tủ lạnh, nước uống đầy đủ., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

NHÂN VIÊN KINH DOANH
(Thiết bị văn phòng – Máy tính & linh kiện – Thiết bị an ninh)
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách hàng.
Thực hiện các giao dịch, báo giá và phản hồi thông tin cho khách hàng.
Phụ trách báo giá, thương lượng và ký hợp đồng.
Lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại nơi làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing.
Năng động, tự tin, có khả năng phân tích công việc.
Ngoại hình ưa nhìn.
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (3 - 6 tháng, tùy theo năng lực).

Tại CÔNG TY TNHH SMYOU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMYOU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SMYOU

CÔNG TY TNHH SMYOU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 8C/A - 9C/A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 1, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

