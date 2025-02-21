Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK
- Hồ Chí Minh: Từ thứ Hai
- thứ Sáu (8h
- 17h), thứ Bảy làm việc buổi sáng (8h
- 12h) Nghỉ trưa 1 tiếng (12h
- 13h), Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty (balo, túi xách, túi đeo chéo,....) để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang phân phối và cung cấp;
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới là các shop có bán ba lô, túi xách phạm vi trên cả nước bằng cách online và offline.
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng;
Duy trì mối quan hệ với khách hàng đã có;
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty để nâng cao hiệu quả công việc;
Hỗ trợ giám đốc kinh doanh trong việc lập và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh cụ thể;
Thực hiện một số công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20 – 35 tuổi;
Kinh nghiệm bán hàng ba lô, túi xách, giày dép, hàng thời trang 1 năm trở lên;
Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, hoạt bát;
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt;
Kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng ba lô, túi xách....
Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
