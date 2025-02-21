Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Từ thứ Hai - thứ Sáu (8h - 17h), thứ Bảy làm việc buổi sáng (8h - 12h) Nghỉ trưa 1 tiếng (12h - 13h), Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty (balo, túi xách, túi đeo chéo,....) để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng để bán những sản phẩm mà công ty đang phân phối và cung cấp;

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới là các shop có bán ba lô, túi xách phạm vi trên cả nước bằng cách online và offline.

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng;

Duy trì mối quan hệ với khách hàng đã có;

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty để nâng cao hiệu quả công việc;

Hỗ trợ giám đốc kinh doanh trong việc lập và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh cụ thể;

Thực hiện một số công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam;

Tuổi từ 20 – 35 tuổi;

Kinh nghiệm bán hàng ba lô, túi xách, giày dép, hàng thời trang 1 năm trở lên;

Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, hoạt bát;

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt;

Kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng ba lô, túi xách....

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

