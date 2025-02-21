Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Pentiger Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h30 - 18h00/ 08h00 - 17h30 Chế độ công tác phí hấp dẫn Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty và các chế độ hiếu hỉ,(tháng lương thứ 13,14,15,...) Chế độ làm việc ưu đãi cho lao động nữ (con dưới 12 tháng, nghỉ nhẹ ngày đèn đỏ (tối đa 3 ngày mỗi ngày 30 phút), thai sản,..) CBNV được đăng kí làm online tại nhà hưởng 100% lương khi ốm đau, dịch bệnh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty

Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic (kho, bãi, dịch vụ khải quan, vận chuyển giao nhận, kê khai chứng từ,..)

Bán giá cước hàng Sea/Air quốc tế, nội địa (nếu khách có nhu cầu)

Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng

Chăm sóc, gặp gỡ khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng

Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác, đôn thúc công nợ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng , đại học trở lên các chuyên ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương, logistic, vận tải và giao nhận, kinh tế... và các chuyên ngành có liên quan khác

Ưu tiên ứng viên Yêu thích kinh doanh logistic, đã từng có kiến thức về lĩnh vực logistic, FWD, Air hoặc từng tham gia các khóa học đào tạo về xuất nhập khẩu

Chấp nhận các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng, đã từng thực tập 2-3 tháng ở vị trí TTS sale tại các đơn vị khác

Chấp nhận các bạn đã có kinh nghiệm làm sale ngành khác (sale xuất nhập khẩu, , ....)

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

