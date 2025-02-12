Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: - Cao Lãnh, Đồng Tháp, Huyện Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Lập kế hoạch bán hàng hằng tháng, hằng tuần.

· Dựa trên mục tiêu tổng thể từ công ty phối hợp với các nhân viên kinh doanh khác lập kế hoạch doanh số bán hàng trong tháng cho bộ phận kinh doanh

· Triển khai, điều chỉnh và theo dõi tiến độ bán hàng của bộ phận mình để đạt được mục tiêu đề ra

2. Tìm kiếm khách hàng

· Phối hợp với bộ phận Maketing, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng qua các kênh: gọi điện (tiếp thị qua điện thoại), mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Youtube,…), tham gia hội thảo, các sự kiện về nông nghiệp.

· Xây dựng danh sách khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.

3. Tư vấn và chốt đơn hàng

· Biết rõ sản phẩm/dịch vụ của công ty để tư vấn đúng nhu cầu khách hàng.

· Đàm phán, đánh giá cả giá cả, đề xuất điều chỉnh hợp đồng.

· Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục mua hàng.

4. Chăm sóc khách hàng sau bán

· Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

· Duy trì mối quan hệ với khách hàng để tạo cơ hội bán hàng tiếp theo.

5. Báo cáo & cập nhật dữ liệu

· Báo cáo doanh thu hàng tuần/tháng/quý.

· Cập nhật dữ liệu khách hàng vào CRM hệ thống (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Thương mại. Hoặc các ngành có liên quan.

· Không cần kinh nghiệm (ưu tiên có kinh nghiệm sale, hiểu biết về lĩnh vực máy bay phun thuốc).

· Kỹ năng giao tiếp, lập báo cáo, biết sử dụng AI.

· Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Pptx.

· Sáng tạo, linh hoạt, chịu được áp lực công việc.

Có bằng lái xe B1, C là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực (Từ 8 triệu) + Thưởng theo doanh số bán hàng.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được đào tạo về kiến thức máy bay nông nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ

