Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chăm sóc Khách hàng cũ thường xuyên.

Chuẩn bị báo giá và đàm phán với khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng - đơn hàng lên phần mềm.

Phối hợp với bộ phận kế toán theo dõi hợp đồng và tình hình thanh toán.

Phối hợp với các phòng ban khác để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Báo cáo công việc cho trưởng bộ phận.

Tốt nghiệp đại học- cao đẳng.

Đã có kinh nghiệm làm trong ngành may mặc

Tiếng Anh hoặc Nhật hoặc tiếng Hàn 4 kỹ năng.

Kỹ năng đàm phán.

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHXH theo nhà nước quy định:

Lễ, phép, tết

Lương tháng 13

Thưởng cuối năm

Du lịch hàng năm

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h30 -12h00, chiều 13h – 17h30), Thứ 7 làm buối sáng từ 8h30 -12h30.

