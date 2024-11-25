Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Kho cao tầng số 1 , lô 2
- 5A, CN13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh|22/64 Sài Đồng, Sài Đồng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Chăm sóc Khách hàng cũ thường xuyên.
Chuẩn bị báo giá và đàm phán với khách hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng - đơn hàng lên phần mềm.
Phối hợp với bộ phận kế toán theo dõi hợp đồng và tình hình thanh toán.
Phối hợp với các phòng ban khác để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.
Báo cáo công việc cho trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học- cao đẳng.
Đã có kinh nghiệm làm trong ngành may mặc
Tiếng Anh hoặc Nhật hoặc tiếng Hàn 4 kỹ năng.
Kỹ năng đàm phán.
Kỹ năng giao tiếp.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ BHXH theo nhà nước quy định:
Lễ, phép, tết
Lương tháng 13
Thưởng cuối năm
Du lịch hàng năm
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h30 -12h00, chiều 13h – 17h30), Thứ 7 làm buối sáng từ 8h30 -12h30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S
