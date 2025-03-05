Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Alphaco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12 Ỷ Lan, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ công tác bán hàng

Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng, chăm sóc khách hàng

Báo giá, Thu hồi công nợ và báo giá cho khách hàng

Theo dõi đơn hàng phát sinh trong ngày của khách hàng

Làm việc với các phòng ban khác như bộ phận kế toán/Kho nhằm hỗ trợ tối đa thỏa mãn nhu cầu khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng

Giọng nói rõ chuẩn.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu.

Kỹ năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, email ...)

Cẩn thận, nhanh nhẹn, thái độ tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Alphaco Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ theo quy định BLLĐ

Có cơ chế tăng lương phù hợp với năng lực

Nghỉ ngày lễ theo quy định của nhà nước

Đi làm ngay sau khi được tuyển

Môi trường làm việc thân thiện có cơ hội nâng cao nghề nghiệp

Đặc biệt hỗ trợ cho nhân viên gắn bó lâu dài, trung thành có phẩm chất năng lực

Thưởng theo năng lực và theo hiệu xuất của công ty

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Alphaco

