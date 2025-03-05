Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Alphaco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Alphaco
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 12 Ỷ Lan, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ công tác bán hàng
Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng, chăm sóc khách hàng
Báo giá, Thu hồi công nợ và báo giá cho khách hàng
Theo dõi đơn hàng phát sinh trong ngày của khách hàng
Làm việc với các phòng ban khác như bộ phận kế toán/Kho nhằm hỗ trợ tối đa thỏa mãn nhu cầu khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng
Giọng nói rõ chuẩn.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu.
Kỹ năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, email ...)
Cẩn thận, nhanh nhẹn, thái độ tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH Alphaco Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ theo quy định BLLĐ
Có cơ chế tăng lương phù hợp với năng lực
Nghỉ ngày lễ theo quy định của nhà nước
Đi làm ngay sau khi được tuyển
Môi trường làm việc thân thiện có cơ hội nâng cao nghề nghiệp
Đặc biệt hỗ trợ cho nhân viên gắn bó lâu dài, trung thành có phẩm chất năng lực
Thưởng theo năng lực và theo hiệu xuất của công ty
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Alphaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
