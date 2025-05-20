Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua các trang mạng xã hội, mạng lưới cá nhân.

Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng

Mở rộng tệp khách hàng, lên kế hoạch chiến lượt quảng bá Thương hiệu công ty

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng kí kết hợp đồng

Thu thập thông tin, phân tích, đề xuất và xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển doanh số

Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc

Những Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm sales B2B ngành mỹ phẩm/ làm đẹp là một lợi thế.Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống phân phối mỹ phẩm

Khả năng giao tiếp và thuyết phục, đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống tốt, kết nối, tạo mối quan hệ gắn kết với khách hàng

Ưu tiên ứng viên am hiểu thị trường làm đẹp tại Tp.HCM

Tự tin, năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhạy bén, chủ động nắm bắt cơ hội, chịu áp lực công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có định hướng gắn kết lâu dài, quan điểm làm việc và định hướng công việc rõ ràng

Có phương tiện di chuyển cá nhân (xe máy)

Tại CÔNG TY TNHH IMU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số (Trao đổi khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Hưởng đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Ngày nghỉ hàng tuần, phép năm, nghỉ Lễ Tết,.. theo quy định của Luật lao động.

