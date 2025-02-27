Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Himalaya Health Spa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu GM, N.13, 119 Phổ Quang, P.9, Q. Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

1. Tư vấn bán hàng cho khách hàng:

+ Đón tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng gói dịch vụ hoặc sản phẩm.

+ Theo dõi và kiểm tra các khoản thanh toán từ khách hàng

+ Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin CTKM, chính sách bán hàng

2. Quản lý thông tin khách hàng:

+ Lưu trữ và cập nhật bảo mật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM

+ Theo dõi liên hệ khách hàng cũ để tư vấn dịch vụ, giới thiệu gói ưu đãi mới

3. Trải nghiệm khách hàng tại chi nhánh:

+ Hướng dẫn khách quy trình sử dụng dịch vụ

+ Điều phối tour kỹ thuật viên

+ Xử lý các phản hồi khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

1/Chuyên môn:

Hiểu biết cơ bản về dịch vụ spa và các sản phẩm làm đẹp

Kiến thức về chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng và marketing cơ bản

2/ Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, tự tin, nhạy bén

Sử dụng tin học văn phòng (word, excel, google sheet)

Sức khỏe tốt, ưu tiên ngoại hình, gương mặt ưa nhìn

2/ Thời gian làm việc: Xoay ca

Ca A: 9h00 - 18h00

Ca B: 11h00 -20h00

Ca C: 13h00 - 22h00

Tại Công ty TNHH Himalaya Health Spa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 18 triệu/ tháng

Lương cơ bản: (6-8 triệu) thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp: Tiền ăn: 35K/ ngày. Tiền gửi xe: 100K/ tháng

Thưởng hoa hồng theo doanh thu không giới hạn

Thưởng đạt doanh số

Típ: 100%

Tham gia BHXH theo Quy định của Công ty

Được đào tạo nâng cao chuyên môn, cơ hội thăng tiến

Tham gia các chương trình găn kết nhân viên : YEP, Khai xuân đầu năm, các ngày lễ 8/3, 20/10, Team Building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Himalaya Health Spa

