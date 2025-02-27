Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Himalaya Health Spa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Himalaya Health Spa
- Hồ Chí Minh:
- Khu GM, N.13, 119 Phổ Quang, P.9, Q. Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
1. Tư vấn bán hàng cho khách hàng:
+ Đón tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng gói dịch vụ hoặc sản phẩm.
+ Theo dõi và kiểm tra các khoản thanh toán từ khách hàng
+ Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin CTKM, chính sách bán hàng
2. Quản lý thông tin khách hàng:
+ Lưu trữ và cập nhật bảo mật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM
+ Theo dõi liên hệ khách hàng cũ để tư vấn dịch vụ, giới thiệu gói ưu đãi mới
3. Trải nghiệm khách hàng tại chi nhánh:
+ Hướng dẫn khách quy trình sử dụng dịch vụ
+ Điều phối tour kỹ thuật viên
+ Xử lý các phản hồi khách hàng
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết cơ bản về dịch vụ spa và các sản phẩm làm đẹp
Kiến thức về chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng và marketing cơ bản
2/ Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp, tự tin, nhạy bén
Sử dụng tin học văn phòng (word, excel, google sheet)
Sức khỏe tốt, ưu tiên ngoại hình, gương mặt ưa nhìn
2/ Thời gian làm việc: Xoay ca
Ca A: 9h00 - 18h00
Ca B: 11h00 -20h00
Ca C: 13h00 - 22h00
Tại Công ty TNHH Himalaya Health Spa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: (6-8 triệu) thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp: Tiền ăn: 35K/ ngày. Tiền gửi xe: 100K/ tháng
Thưởng hoa hồng theo doanh thu không giới hạn
Thưởng đạt doanh số
Típ: 100%
Tham gia BHXH theo Quy định của Công ty
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, cơ hội thăng tiến
Tham gia các chương trình găn kết nhân viên : YEP, Khai xuân đầu năm, các ngày lễ 8/3, 20/10, Team Building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Himalaya Health Spa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
