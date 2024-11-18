Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH GIẤY MY AN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH GIẤY MY AN
- Bắc Ninh: Khu Dương Ổ, Phong Khê, Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Xây dựng và Phát triển Kênh Đại Lý:
● Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động mở rộng kênh phân phối, tìm kiếm và phát triển đại lý mới.
● Đàm phán, ký kết hợp đồng và duy trì mối quan hệ với các đại lý.
● Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đại lý, đưa ra các đề xuất cải tiến.
tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ.
Hỗ trợ các hoạt động bán hàng cho khách hàng
Tham gia vào các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng
Báo cáo doanh số bán hàng hàng ngày/tuần/tháng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ tích cực, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận và chịu được áp lực công việc.
Có khả năng xử lý tình huống phát sinh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ hoặc FMCG.
Ưu tiên: Ứng viên có mối quan hệ tốt với các nhà phân phối, đại lý trong ngành hàng tiêu dùng,
Tại CÔNG TY TNHH GIẤY MY AN Thì Được Hưởng Những Gì
● Được đào tạo chuyên sâu và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
● Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
● Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động, đóng BHXH, các chế độ khác như: sinh nhật; ốm đau, hiếu hỷ; thai sản...; Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẤY MY AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
