Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Tự Động Hóa Hoàng Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Tự Động Hóa Hoàng Thiên
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Tự Động Hóa Hoàng Thiên

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Tự Động Hóa Hoàng Thiên

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 123c Đường Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược.
- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …
- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B, tự động hoá, công nghiệp, kinh doanh bán hàng,...... là ưu thế
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên ngành Quản trị Kinh Doanh, ưu tiên kỹ sư Cân điện tử, Tự Động Hóa.
- Siêng năng, kiên trì, trung thực
- Yêu cầu: NAM, Từ 22 – 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh
NAM, Từ 22 – 35 tuổi
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Tự Động Hóa Hoàng Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8tr-10tr + %hoa hồng + thưởng KPI. Thu nhập lến đến 25TR
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Tự Động Hóa Hoàng Thiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Tự Động Hóa Hoàng Thiên

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Và Tự Động Hóa Hoàng Thiên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: C124 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, P. Thới An, Q. 12 Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

