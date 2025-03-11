Tuyển Nhân viên kinh doanh CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - R3, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân - Handico Tower, Mễ Trì, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm - MAC Plaza, 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông - Mipec Riverside, 2 Long Biên II, Ngọc Lâm, Long Biên - Vincom Star City, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy - Tòa nhà Long Giang, Trung tâm điện máy Pico, 173 Xuân Thủy - Somerset West Point, 2 Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ - Sky City, 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa - Tòa nhà T18, Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng - Capital Building, , Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Với nhu cầu mở rộng, California Fitness & Yoga đang cần tuyển dụng tại Toàn quốc Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng để gia nhập đội ngũ năng động, chuyên nghiệp. Chỉ cần bạn đam mê thể dục thể hình, mong muốn xây dựng phong cách sống lành mạnh và mang lại cuộc sống tốt hơn cho người khác, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn.

Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như các chương trình tập luyện phù hợp

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, tư vấn, chăm sóc khách hàng

Xây dựng, mở rộng các mối quan hệ

Chịu trách nhiệm doanh số hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ yêu thích về thể dục, thể hình.

Tính cách năng động, hoạt bát, vui vẻ, lạc quan, có trách nhiệm trong công việc.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có ngoại hình là một lợi thế.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 6 ngày/tuần.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được đào tạo về chuyên môn và các kỹ năng cần thiết.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, BH tai nạn 24/7 theo luật Lao Động.

Được tập luyện hoàn toàn miễn phí tại các câu lạc bộ California Fitness & Yoga.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

