Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIGX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 08, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Mục tiêu công việc:

Nhiệm vụ chính:

Tìm kiếm và phát triển khách hàng:

Tư vấn và xây dựng giải pháp:

Đàm phán và quản lý hợp đồng:

Báo cáo và phân tích:

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ngành dịch vụ thương mại điện tử, mua sắm giải trí, liên quan đến digital marketing như TikTok Shop/TikTok Ads.

Kỹ năng chuyên môn:

Giao tiếp thuyết phục, đàm phán xuất sắc.

Hiểu biết sâu sắc về thị trường TikTok và các xu hướng liên quan đến Digital Marketing.

Khả năng tìm kiếm khách hàng và phân tích thị trường.

Kỹ năng quản lý thời gian, công việc và chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.

Phẩm chất cá nhân: Hoà đồng, sáng tạo, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIGX Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng: Lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và chỉ tiêu kinh doanh.

Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật định và các chính sách phúc lợi của công ty.

Môi trường làm việc: Thân thiện, hỗ trợ đào tạo và phát triển bản thân.

Hoạt động nội bộ: Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, kỹ năng mềm, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIGX

