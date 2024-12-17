Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic
Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Trường Chinh, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, HCM
- Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, TP Thủ Đức
- Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 8 Triệu
- Chào đón khách hàng đến cửa hàng
- Tư vấn bán hàng và hỗ trợ khách lựa chọn sản phẩm
- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo từ AZ).
Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ 18 tuổi trở lên, nhanh nhẹn, hòa đồng.
Nam/Nữ 18 tuổi trở lên
- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.
Tại Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì
8h - 12h
13h30 - 17h30
6h - 22h
Thu nhập : 35k/giờ ⇉ 3.9TR - 8.8TR/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic
