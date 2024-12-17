Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 42 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ tư vấn các khách hàng tiền năng theo danh sách MKT cung cấp
Tư vấn các khách hàng tiềm năng trên các kênh mạng xã hội
Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng tài khoản học sau khi đăng ký khóa
Hỗ trợ học viên đang theo học trên zalo
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Livestream tư vấn khóa học

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 Tháng tới 1 năm ở vị trí tương đương
Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định
Có laptop cá nhân
Nhạy bén và ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thành tích kinh doanh.
02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.
Được tham gia lớp học tiếng Trung miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 42 Me Linh phuong 19, quan Binh Thanh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

