Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 42 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ tư vấn các khách hàng tiền năng theo danh sách MKT cung cấp

Tư vấn các khách hàng tiềm năng trên các kênh mạng xã hội

Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng tài khoản học sau khi đăng ký khóa

Hỗ trợ học viên đang theo học trên zalo

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Livestream tư vấn khóa học

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 Tháng tới 1 năm ở vị trí tương đương

Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định

Có laptop cá nhân

Nhạy bén và ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thành tích kinh doanh.

02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.

Được tham gia lớp học tiếng Trung miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin