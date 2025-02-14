Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: - Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

- Chào bán sản phẩm cho các đại lý về sản phẩm phân bón.

- Chịu trách nhiệm bán hàng theo từng khu vực mình quản lý

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

- Được đào tạo về kiến thức sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận di chuyển cho công việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: kinh tế, trồng trọt, bảo vệ thực vật.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt, chịu khó, cầu tiến.

- Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng ngành phân bón (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh nông - lâm nghiệp.

Tại Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cơ bản 10 triệu/tháng + hoa hồng, Tổng thu nhập 25 - 35 triệu/tháng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

- Thưởng cao khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tháng lương thứ 13, thưởng Lễ Tết

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi, BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, có nhiều cơ hội để học hỏi và thăng tiến.

- Hỗ trợ các chi phí khác: hỗ trợ chi phí điện thoại, thuê nhà, chi phí công tác

- Du lịch hàng năm cùng công ty.

* Làm việc ngoài thị trường với các nhà phân phối tại toàn khu vực Tỉnh Hoà Bình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh

