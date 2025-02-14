Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh
Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bạc Liêu:
- Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu
- Chào bán sản phẩm cho các đại lý về sản phẩm phân bón.
- Chịu trách nhiệm bán hàng theo từng khu vực mình quản lý
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
- Được đào tạo về kiến thức sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chấp nhận di chuyển cho công việc
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: kinh tế, trồng trọt, bảo vệ thực vật.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt, chịu khó, cầu tiến.
- Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng ngành phân bón (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh nông - lâm nghiệp.
Tại Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Cơ bản 10 triệu/tháng + hoa hồng, Tổng thu nhập 25 - 35 triệu/tháng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
- Thưởng cao khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tháng lương thứ 13, thưởng Lễ Tết
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi, BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Pháp luật.
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, có nhiều cơ hội để học hỏi và thăng tiến.
- Hỗ trợ các chi phí khác: hỗ trợ chi phí điện thoại, thuê nhà, chi phí công tác
- Du lịch hàng năm cùng công ty.
* Làm việc ngoài thị trường với các nhà phân phối tại toàn khu vực Tỉnh Hoà Bình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh
