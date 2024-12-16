Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 218 Đường số 10, Mỹ Kim 2, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế.
Quản lý mối quan hệ với khách hàng hiện tại, duy trì và mở rộng hợp đồng.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.
Chuẩn bị báo giá, hợp đồng và các tài liệu liên quan.
Theo dõi tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và thị trường.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị/vật tư y tế.
Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ trong ngành y tế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 218 Đường số 10, Mỹ Kim 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM

