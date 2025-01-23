Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

• Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng
• Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có, nắm bắt các tiềm năng và nhu cầu, mong muốn hiện tại của khách hàng để đưa ra phương án kinh doanh kịp thời
• Giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách
• Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp
• Cung cấp tài liệu, đàm phán thương thảo với khách hàng về thiết bị, giá cả và các điều khoản liên quan, lên dự thảo hợp đồng và làm thủ tục ký kết hợp đồng
• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty, thực hiện đặt hàng, bàn giao hàng hóa và nghiệm thu
• Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, thanh toán…
• Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, đốc thúc công nợ
• Phối hợp với các phòng ban khác giải quyết các yêu cầu của khách hàng cũng như của công ty.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi từ 25 trở lên (ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc mảng nha khoa, y tế).
• Có trách nhiệm với công việc và có nguyện vọng muốn gắn bó lâu dài với công ty
• Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, vv

Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam

Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 84A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

