Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nidp Dental Biotech Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

• Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng

• Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có, nắm bắt các tiềm năng và nhu cầu, mong muốn hiện tại của khách hàng để đưa ra phương án kinh doanh kịp thời

• Giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách

• Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp

• Cung cấp tài liệu, đàm phán thương thảo với khách hàng về thiết bị, giá cả và các điều khoản liên quan, lên dự thảo hợp đồng và làm thủ tục ký kết hợp đồng

• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty, thực hiện đặt hàng, bàn giao hàng hóa và nghiệm thu

• Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, thanh toán…

• Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, đốc thúc công nợ

• Phối hợp với các phòng ban khác giải quyết các yêu cầu của khách hàng cũng như của công ty.