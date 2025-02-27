Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Nam Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 407 tổ 1, Đường ĐT747, Khu Phố 3, P. Hội Nghĩa,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng.

Đăng bài về sản phẩm trên Youtobe, Face, zalo, titok…

Làm bảng báo giá

Làm hợp đồng bán hàng.

Phụ trách các công việc của hội chợ triển lãm hàng năm.

Yêu Cầu Công Việc

Đã từng làm qua công việc kinh doanh bán máy móc thiết bị ngành gỗ

Trình độ không yêu cầu

Độ tuổi từ 20-45t

Quyền Lợi Được Hưởng

Hưởng lương theo thỏa thuận

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Ăn trưa tại công ty (có đầu bếp riêng)

Được thưởng tất cả các ngày lễ trong năm và thưởng lương tháng 13 là 1 tháng lương thực nhận.

Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

