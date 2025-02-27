Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Nam Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Nam Việt
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Nam Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Nam Việt

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 407 tổ 1, Đường ĐT747, Khu Phố 3, P. Hội Nghĩa,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng.
Đăng bài về sản phẩm trên Youtobe, Face, zalo, titok…
Làm bảng báo giá
Làm hợp đồng bán hàng.
Phụ trách các công việc của hội chợ triển lãm hàng năm.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm qua công việc kinh doanh bán máy móc thiết bị ngành gỗ
Trình độ không yêu cầu
Độ tuổi từ 20-45t

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương theo thỏa thuận
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định.
Ăn trưa tại công ty (có đầu bếp riêng)
Được thưởng tất cả các ngày lễ trong năm và thưởng lương tháng 13 là 1 tháng lương thực nhận.
Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Nam Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Nam Việt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bầu Trời Nam Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 07/ Tổ 1, Ấp 3, Phường Hội Nghĩa, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

