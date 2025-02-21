Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần VKing làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần VKing
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Công ty Cổ phần VKing

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần VKing

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 15, 1/3 Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Gọi điện, tư vấn chăm sóc Khách hàng theo data có sẵn Công ty giao;
Tư vấn khách hàng về dịch vụ thiết kế thi công nội ngoại thất (Công trình Biệt thự, Nhà ở dân dụng, Khách sạn, Văn phòng,…);
Nhắn tin, trao đổi với Khách hàng trên fanpage/các kênh online;
Tìm kiếm, mở rộng nguồn Khách hàng, xây dựng database khách hàng; duy trì và phát triển các mối quan hệ với Khách hàng;
Lên Báo giá, Hợp đồng cho Khách hàng, theo dõi tiến độ công việc/công nợ, là đầu mối phối hợp với Chủ trì và các Bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ theo yêu cầu;
Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng, Doanh thu, Hợp đồng, chính sách của Công ty;
Báo cáo Công việc theo yêu cầu với CBQL;
Các công việc khác được giao khi yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh; khả năng thương thuyết và nắm bắt tâm lý Khách hàng;
Không yêu cầu có kinh nghiệp ở lĩnh vực nội ngoại thất (Công ty đào tạo cụ thể); Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, báo chí, tuyên truyền;
Có khả năng xây dựng các mối quan hệ trong công việc và đối tác vững mạnh;
Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm, nhanh nhẹn hoạt bát;
Thận trọng và tôn trọng sự bảo mật đối với các công việc, nhiệm vụ được giao
Sẵn sàng đi công tác (đi trong ngày) để gặp gỡ Khách hàng cùng với Chủ trì, KTS theo lịch đã hẹn

Tại Công ty Cổ phần VKing Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật quy định
Thu nhập từ 12 triệu đến 25 triệu/tháng, Thưởng theo % doanh số/công trình và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc, Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
Được làm việc với đội ngũ CBNV giàu kinh nghiệm và môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, đúng với chuyên môn và cơ hội thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VKing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VKing

Công ty Cổ phần VKing

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vũ Trọng Khánh, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

