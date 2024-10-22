Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Kinh doanh thiết bị: Khí nén & thủy lực ( số lượng 2)

- Kinh doanh thiết bị: An toàn & Phòng cháy nổ ( số lượng 2)

- Lên kế hoạch, triển khai các phương án tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng cho công ty.

- Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để theo dõi các báo giá, thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng, bàn giao sản phẩm, tất toán công nợ.

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng.

- Đảm bảo kế hoạch và doanh số được giao.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu giới tính, biết lái xe là một lợi thế

- Trách nhiệm, trung thực, tận tâm trong công việc.

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế

- Kĩ năng làm việc nhóm và tư duy mở. Chịu được áp lực trong công việc.

- Kĩ năng lập kế hoạch cá nhân, xây dựng mục tiêu và quản lý thời gian theo định hướng của Công ty.

Tại Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-10 triệu + thưởng % theo doanh số bán hàng

- Làm việc tại VP Hà Nội, môi trường làm việc thân thiện, trẻ và năng động

- Thời gian làm: T2-T6. Nghỉ T7 và CN

- Tham gia bảo hiểm khi ký hợp đồng nhân viên chính thức

- Thưởng các dịp lễ, tết

- Tham gia các hoạt động của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị Tân Việt Phát

