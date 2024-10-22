Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45 phố Cửa Quán, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hà Đông

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Quốc tế DÉ SEE tuyển dụng 20 nhân viên kinh doanh - cộng tác viên ngành hàng mảng Da liễu, Spa, TMV khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai,…)
+ Gam hàng phân phối độc quyền tại thị trường Miền Bắc
Mô tả công việc:
+ Giới thiệu thông tin và công dụng của các sản phẩm tới khách hàng ( Spa, Thẩm mỹ viện, Phòng khám da liễu, Bác sĩ da liễu,...)
+ Duy trì các mối quan hệ khách hàng của công ty trong khu vực phụ trách
+ Triển khai chương trình thúc đẩy bán hàng,đảm bảo chính sách,các chương trình của công ty đến được với khách hàng nhanh và hiệu quả nhất

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm trong kinh doanh mảng Da liễu, Spa, TMV (Chưa có kinh nghiệm được đào tạo). Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm
+ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
+ Nhanh nhẹn, trung thưc, nhiệt tình và có chí cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập không giới hạn: 20tr++
+ Thưởng nóng đạt KPI thường xuyên
+ Hưởng toàn bộ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, nghỉ lễ, nghỉ phép,...
+ Được chăm sóc da thường xuyên theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DÉ SEE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 45 phố Cửa Quán, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

