Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 15 Lê Duẩn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường, Saigonlube tìm kiếm các bạn trẻ có đầy nhiệt huyết, đam mê kinh doanh mảng dầu nhờn gia nhập đội ngũ với các công việc như sau:

- Tìm kiếm khách hàng, xây dựng hệ thống các NPP, phát triển hệ thống khách hàng, nhà phân phối, đại lý, các đơn vị thương mại và các khách hàng mới có nhu cầu sử dụng trực tiếp các sản phẩm dầu nhớt tại TP. Hồ Chí Minh;

- Chăm sóc khách hàng, chủ động đề xuất các phương án phát triển thị trường, khách hàng trong khu vực phụ trách;

- Bán hàng, hỗ trợ khách hàng thực hiện các chương trình để đạt chỉ tiêu doanh số giao trong khu vực;

- Tuân thủ chính sách bán hàng, các quy trình của Công ty.

- Làm việc từ T2-T7 giờ hành chính.

- Các khu vực tuyển: Tất cả các Quận tại Hồ Chí Minh, Bình Phước ( Chơn Thành, Hớn Quản, Đồng Xoài), Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 28 đến 40 tuổi;

- Tốt nghiệp THPT trở lên, có đam mê kinh doanh;

- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên đã bán hàng các Sản phẩm dầu nhớt ít nhất 1 năm);

- Trung thực, chịu khó, kỹ năng chốt sales;

Tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex Thì Được Hưởng Những Gì

**Mức thu nhập: từ 12tr-25tr/tháng

- Đào tạo kỹ năng bán hàng

- Lương tháng 13 + Thưởng

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin