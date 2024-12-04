Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 15 Lê Duẩn

- Phường Bến Nghé

- Quận 1

- TP Hồ Chí Minh., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường, Saigonlube tìm kiếm các bạn trẻ có đầy nhiệt huyết, đam mê kinh doanh mảng dầu nhờn gia nhập đội ngũ với các công việc như sau:
- Tìm kiếm khách hàng, xây dựng hệ thống các NPP, phát triển hệ thống khách hàng, nhà phân phối, đại lý, các đơn vị thương mại và các khách hàng mới có nhu cầu sử dụng trực tiếp các sản phẩm dầu nhớt tại TP. Hồ Chí Minh;
- Chăm sóc khách hàng, chủ động đề xuất các phương án phát triển thị trường, khách hàng trong khu vực phụ trách;
- Bán hàng, hỗ trợ khách hàng thực hiện các chương trình để đạt chỉ tiêu doanh số giao trong khu vực;
- Tuân thủ chính sách bán hàng, các quy trình của Công ty.
- Làm việc từ T2-T7 giờ hành chính.
- Các khu vực tuyển: Tất cả các Quận tại Hồ Chí Minh, Bình Phước ( Chơn Thành, Hớn Quản, Đồng Xoài), Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 28 đến 40 tuổi;
- Tốt nghiệp THPT trở lên, có đam mê kinh doanh;
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên đã bán hàng các Sản phẩm dầu nhớt ít nhất 1 năm);
- Trung thực, chịu khó, kỹ năng chốt sales;

Tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex Thì Được Hưởng Những Gì

**Mức thu nhập: từ 12tr-25tr/tháng
- Đào tạo kỹ năng bán hàng
- Lương tháng 13 + Thưởng
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 18,19 , Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

